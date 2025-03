Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 20 a 29/3

Hugo realiza novos exames. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 20 de março

Molina tenta despistar Mércia. Rebeca se hospeda no Albacoa. Mavi liga para a polícia para avisar o local onde Molina supostamente está. Luma observa o carro de Mércia pelo drone e avisa a Mavi que ela está indo para o Albacoa. Hugo faz novos exames. Mércia escreve um bilhete para Rebeca fingindo que é Molina. Cristiano deixa claro a Daniel que lutará por Michele. Luma observa Mércia pelo drone perto do Brisa e resolve ir a seu encontro. Mércia surpreende Rebeca e Molina.

Sexta-feira, 21 de março

Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante. Mércia diz a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas não sabe de seu paradeiro. Mavi consegue capturar a imagem de Molina, por meio das câmeras de segurança do restaurante. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, é preso pela polícia. Mavi posta um vídeo na internet mostrando imagens de Molina e comunicando que o pai está vivo. Molina entra em pânico ao ver o vídeo de Mavi.

Sábado, 22 de março

Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura do Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.

Segunda-feira, 24 de março

Mércia salva Molina dos capangas de Bóris e da polícia. Tomás apoia as atitudes de Berta contra Ísis. Hugo decide processar o laboratório ao descobrir que não tem nenhum problema de saúde. Fátima aceita o pedido de casamento de Gael. Hugo confronta Robson ao descobrir que ele é responsável pela falsificação de seu exame. Leidi decide ajudar Ísis, que ameaça Berta. Molina desperta e descobre que Mércia o levou para sua ex-casa na ilha do Corvo, mantendo o empresário sob suas ordens.

Terça-feira, 25 de março

Mércia afirma a Molina que terá a família com que sempre sonhou. Ísis cai em uma armadilha. Mércia convida Mavi e Luma para encontrar com ela e Molina. Mavi aceita o convite de Mércia e Molina, com a intenção de descobrir o esconderijo dos dois. Tomás pede um tempo para Evelyn. Dhu aceita o convite de Luma para ser a chef do restaurante. Luma e Mavi chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia e Molina.

Quarta-feira, 26 de março

Mavi tenta tranquilizar Luma. Berta recebe Evelyn e Henriquinho em sua casa. Mavi cobra de Mércia a promessa que ela fez de entregar Molina à polícia. Luma aceita a proposta de Molina, que promete ajudá-la a recuperar o quadro de arte em troca de não denunciá-lo. Berta toma decisão sobre seu relacionamento com Sirlei. Mavi e Luma fecham um acordo com Molina. Mércia propõe um brinde ao amor, diante de Molina, Mavi e Luma.

Quinta-feira, 27 de março

O resumo do penúltimo capítulo não foi divulgado pela emissora.

Sexta-feira, 28 de março

O resumo do último capítulo não foi divulgado pela emissora.

Sábado, 29 de março

Reapresentação do último capítulo.