Recém-casada com Amado Batista, miss esclarece rumores de gravidez

Calita Franciele, 23, respondeu em seu perfil do Instagram sobre a especulação de que estaria grávida após se casar com Amado Batista, 74.

O que aconteceu

A Miss Universe Mato Grosso se casou com o cantor no último sábado. Logo após compartilhar algumas fotos da cerimônia, a jovem foi alvo de rumores de que estaria esperando um filho do artista.

Por meio dos Stories de seu Instagram, Calita colocou um fim nas especulações de forma bem-humorada. "Barriga de quem comeu muito, isso sim", escreveu ao compartilhar uma publicação que indicava as suspeitas de gravidez.

Anteriormente, a assessoria de Amado Batista já tinha negado a gravidez ao Gshow.