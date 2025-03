Oito famosos que se jogaram no OnlyFans e outros sites +18 e você não sabia

Plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans e Privacy se tornaram alternativas rentáveis para diversas personalidades da internet. No entanto, o que poucos imaginam é que estrelas da TV e da música também aderiram a esses sites para aumentarem seus rendimentos. Alguns mantêm seus perfis ainda hoje, enquanto outros fizeram uso apenas por um período e excluíram suas páginas.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Globoplay

A musa fitness também aderiu ao comércio da venda de nudes. Gracyanne já afirmou que ficou surpresa com o sucesso de seu perfil e garantiu que o rendimento tem sido satisfatório.

Anitta

Anitta Imagem: Instagram

A estrela da música criou perfil no OnlyFans em 2021. Ela, no entanto, não compartilhou nudes e, na época em que aderiu à plataforma, avisou: "não me leve muito a sério (não nesse site)". Na página, Anitta mostrou o processo de tatuagem íntima que fez no ânus.

Regina Volpato

Regina Volpato teve perfil no OnlyFans Imagem: Reprodução/YouTube

Apresentadora com anos de TV , Volpato criou um perfil no OnlyFans. Ela usou a plataforma para compartilhar fotos e vídeos dos pés, um fetiche bastante comum entre os assinantes desses sites +18. Ela já fechou o perfil e admitiu que na época a repercussão foi maior que seus lucros.

Mauricio Meirelles

Maurício Meirelles Imagem: UOL

O apresentador, que já passou pela Band, Globo e Rede TV!, abriu uma conta no OnlyFans em 2022. Ele disse que nunca teve o objetivo de produzir conteúdo adulto na plataforma. "Eu estou no OnlyFans para melhorar o meu país. Lembrando que o OnlyFans não é um site de conteúdo adulto, ele se tornou. Meu objetivo é talvez dar um Brasil melhor para quem utiliza a plataforma", disse ele ao programa Central Splash na ocasião. O famoso já excluiu a conta no site adulto.

Patricia Kiss

Patrícia Kiss apresentou o 'Clube da Criança' entre 1994 e 1995 Imagem: Arquivo pessoal

Ex-apresentadora do "Clube da Criança", Patricia Kiss, antes conhecida como Pat Beijo, abriu uma conta no OnlyFans em 2021. Em conversa com o UOL, na época do lançamento do perfil, ela disse que, em uma semana de plataforma, conseguiu vender o equivalente a R$ 50 mil em assinaturas. Ela ainda mantém o perfil +18.

Cristina Mortágua

Cristina Mortágua Imagem: Divulgação/TV Record

Ex-apresentadora do quadro Rala Peito no Domingão do Faustão e do Charme da Bola na extinta TV Educativa do Rio, Cristina tem um perfil adulto desde 2023. "Quando me proponho a fazer algo, minha entrega é 100%. Não faço nada meia boca. Sou virginiana e gosto de excelência em tudo o que me disponho a fazer", escreveu ela no Instagram ao anunciar seu OnlyFans com uma foto dos pés.

Lily Allen

lily allen Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora britânica vende fotos dos pés no OnlyFans. A estrela da música já disse faturar mais com a plataforma do que com lucros de suas músicas no Spotify.

Jessie Cave

Jessie Cave, de "Harry Potter", abriu um perfil no OnlyFans Imagem: Reprodução/Warner Bros e Redes Sociais

A atriz, que interpretou Lavender Brown na saga "Harry Potter", abriu um OnlyFans um tanto quanto peculiar. A página de Cave é focada em conteúdos entorno de seus cabelos - "não é sexual", a mesma disse.