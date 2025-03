O que precisa ser resolvido no último capítulo de 'Beleza Fatal'?

O último capítulo de "Beleza Fatal" (Max) será exibido na próxima sexta-feira. Com o final da novela chegando, algumas questões precisam ser respondidas na trama de vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O confronto final entre Sofia e Lola

Após ser obrigada a devolver a Lolaland para sua maior rival, Sofia não deixará isso barato. Com isso, teremos um dos momentos mais aguardados da trama: o confronto final entre a vilã e a protagonista.

No trailer do capítulo final, conseguimos ver que essa briga vai pegar fogo —literalmente. Lola é vista em meio a chamas em cenas do último capítulo. Será que Sofia vai colocar fogo na Lolaland?

Sofia (Camila Queiroz) e Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Sofia vai ter uma redenção?

Apesar de ser a protagonista da novela, Sofia se perdeu tanto que passou a ter ações de uma vilã. No meio da trama, ela se voltou até mesmo contra seus pais de criação, Elvira (Giovanna Antonelli) e Lino (Augusto Madeira).

Apesar disso, será que Sofia ainda tem chance de redenção? Ela ainda ama Gabriel (Roman), e o amor do filho de Lola pode ser um caminho para vermos Sofia voltar a ser a mocinha do início da trama.

Sofia (Camila Queiroz) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Quem matou Benjamin?

No penúltimo capítulo, vimos uma mulher atirar na testa de Benjamin (Caio Blat). Apesar de estar vestida como Lola, não é possível dizer se foi realmente a dona da Lolaland que atirou no marido.

Uma grande teoria é de que Sofia matou Benjamin vestida como sua rival para incriminá-la. Outro palpite que ronda o X (antigo Twitter) é de que Ana (Mônica Torres) pode ser a assassina do filho.

tão previsível que quem matou o benjamin foi a sofia vestida de lola com a arma de lola toda cheia de impressões digitais dela zzzzz

lolette estava completamente bêbada, jamais andaria certinho como a que atira andava#belezafatal pic.twitter.com/hwprprNgnS ? only forms (@onlybomba) March 17, 2025

teoria sobre #belezafatal: acho que é a mãe do benjamin pic.twitter.com/voKaZJaedl ? Thau ?? (@fairythau) March 18, 2025

Ana vai conseguir o código da conta de Átila?

Ana ficou sem nada após a morte de Átila (Herson Capri). A mulher foi totalmente esquecida no testamento do cirurgião, mas não se deu por satisfeita e está atrás da conta secreta do ex-marido no exterior. Para isso, ela precisa descobrir o código secreto que Átila deixou escondido.

Será que Ana vai conseguir descobrir a senha e voltar para a Itália cheia de dinheiro? Ou será que Ramona (Patrícia Gaspar) vai passar a perna na ex-patroa?

Ana Argento (Mônica Torres) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Max

Quem vai ter um final feliz?

Apesar de ser uma novela focada em vingança e mistério, e não em romance, "Beleza Fatal" conta com alguns casais que merecem final feliz. Entre eles temos, Gisela e Javier (Santiago Acosta Cis), Tomás (Murilo Rosa) e Andrea (Kiara Felippe) e Carol (Manu Morelli) e Alec (Breno Ferreira).