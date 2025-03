Nubia Oliiver revela pedido inusitado que recebeu de fã: 'Pé sujo de barro'

Nubia Oliiver, 51, expôs um pedido inusitado que recebeu de um assinante que a acompanha nas plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A modelo contou ter se surpreendido quando o fã pediu para ver seu pé sujo de barro. "Foi algo totalmente inesperado. Apesar de sempre receber pedidos inusitados, esse foi bem peculiar", comentou ela, em papo com a revista Quem.

Nubia também já recebeu pedidos para enviar calcinhas e sabonetes usados por ela aos fãs. "Na plataforma, as pessoas se sentem à vontade para pedir o que quiserem, e tento levar tudo de forma natural e divertida. Inclusive, sempre que estou em minha fazenda, em Uberaba, recebo mais pedidos."

Ela assegura que não se incomoda com os desejos excêntricos dos admiradores - ao contrário: diverte-se com eles. "Eu vejo tudo isso como uma forma de me reinventar e explorar novas possibilidades. Cada interação, cada pedido me ajuda a entender melhor os meus seguidores. E ainda me divirto."