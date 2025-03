Nova cor amaldiçoada? Brothers teorizam sobre roupa de jogadores eliminados

Nas outras edições do programa, a cor rosa se tornou "amaldiçoada" por ser escolha da maioria dos participantes que foram eliminados. No BBB 25, a cor branca ganhou essa fama entre os confinados.

O que aconteceu

Após a eliminação de Gracyanne Barbosa, Diego elogiou como a influenciadora estava vestida, mas afirmou que não escolheria a mesma cor que ela em um Paredão. "A Gracy tava linda. Toda de branco. Eu já reparei que, quando eu for ao Paredão, eu não vou de branco, muitas pessoas saíram", analisou.

Maike comentou que um dos gêmeos já tinha reparado neste detalhe. "O João Gabriel falou isso. Várias pessoas que saíram estavam de branco", disse.

Guilherme rebateu a teoria e afirmou que, quando enfrentou a berlinda, estava vestido de branco. "Sim, eu estava com maior medo disso", admitiu Diego.

Vitória então listou todos eliminados que estavam usando a cor. "Mateus, Diogo e Gabriel estavam de branco. A Arle estava de branco, a Raíssa. De nove Paredões, seis estavam de branco".

Guilherme insistiu que não acreditava nessa superstição da cor, afirmando que as eliminações não foram causadas por conta da escolha da roupa, mas Diego rebateu: "Olha, meu filho, pode não ser para você. Eu não vou usar no meu Paredão".

