No Mais Você, Gracyanne desabafa sobre traumas e gatilhos do 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa participou do Café com o Eliminado no Mais Você desta quarta-feira, 19. A musa fitness, última eliminada do BBB 25, falou sobre sua eliminação e seus traumas antigos: "Não queria que minha mãe imaginasse as coisas que eu passei."

Ela assistiu novamente o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e falou sobre as alegações de não ter tido embates com as pessoas. "É muito difícil criar embates com as pessoas, porque você acaba tendo um carinho [...] Mesmo que você veja algumas coisas que não concorda, você lembra da luta, do que a pessoa te contou", disse.

Durante a conversa com Ana Maria Braga, ela desabafou sobre seus momentos de dificuldade: "Tiveram várias situações lá no BBB que me fizeram reviver coisas do passado que eu não queria revisitar."

A musa revelou também que teve sentimentos mistos com as lembranças: "Outra coisa que eu sempre senti era que eu tinha vergonha, que eu não tinha o que comer, isso me deixa muito envergonhada, de ter feito esse tipo de coisa. Eu achava que poderia ter sido vista como vítima. Achava que era uma ferida que estava cicatrizada."

"Mesmo estando ali com adversários, me senti muito acolhida naquele momento. Não é uma coisa que está 100% curada, mas eu comecei a entender que eu não preciso ter vergonha. Ainda não tenho tanta facilidade em falar sobre isso", completou.

A musa falou do ex-marido Belo e viu um depoimento em que alegava que ele mentia. Gracyanne explicou: "O Belo foi um marido maravilhoso [...] Essa questão da mentira é um problema que não é como marido. Mas de mentiras bobas, para se botar em um lugar de ser uma pessoa perfeita."

"[Ele] tem dificuldade de separar o Belo artista da pessoa, que tem falhas", concluiu.

Com relação ao Seu Fifi e as fofocas reveladas durante o programa, Gracyanne admite seu erro: "Acho que ele [Diego Hypólito] ficaria menos chateado [de ouvir de mim], do que pela Renata."

Ela falou também da restrição alimentar que sofreu durante o programa, e confirmou que come 40 ovos por dia para manter o corpo. "Geralmente [são] cinco refeições com oito ovos", contou, além de outras duas refeições com proteínas como frango e peixe.

Depois, em uma dinâmica no programa, a ex-sister falou de outros participantes, como Aline e Renata. Para Gracyanne, Aline pode chegar à final se ouvir Vinícius.

Já sobre Renata, afirmou: "Eu espero, assistindo, que ela tenha coisa guardada para fortalecer o jogo dela e da Eva."

"Acho que o Guilherme deixou um pouco a desejar. Ele tem que não ter medo", finalizou.