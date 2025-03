Neymar e Bruna Biancardi surgem juntos em passeio de carro com Mavie

Neymar, 33, publicou nas redes sociais registros de um passeio de carro com a filha, Mavie, 1, e a esposa, Bruna Biancardi, 30.

O que aconteceu

O casal usou a tática para fazer a criança adormecer. "E aí, amor, conseguimos?", questiona o atleta à companheira, exibindo a pequena já dormindo nos stories de seu Instagram. "Nossa! Andar de carro...", respondeu a influencer. "Carro sempre salva!", acrescentou ele, na legenda do post.

Mais cedo, Neymar já havia publicado uma foto ao lado de Mavie e Bruna. No clique, ele e a esposa apareceram na praia, com roupa de banho, mimando a filha juntos.

Os registros foram divulgados em meio à polêmica de (mais) uma suposta traição do craque. A criadora de conteúdo adulto Nayara Macedo se envolvido sexualmente com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra (SP), promovida por um amigo do jogador. Embora o helicóptero particular de Neymar tenha sido visto no local, sua assessoria nega que ele tenha estado presente.