Apesar de fortuna, namorada de Del Nero é cobrada por dívida de R$ 3,4 mil

Clara Brasil, 32, acumula R$3.420,28 de dívida com condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A influenciadora vive um relacionamento com Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, dono de um patrimônio estimado em R$ 427 milhões.

O que aconteceu

Ação tramita na 3ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca. De acordo com os autos, houve uma tentativa de acordo entre as partes após a citação da famosa. Uma proposta de pagamento foi aceita, e a primeira parcela, no valor de R$ 2.832,83, foi paga em 05 de maio de 2024. No entanto, nenhum outro pagamento teria sido realizado.

Diante da dívida, a defesa do condomínio apresentou o valor atualizado e reiterou o pedido de penhora online das contas bancárias da apresentadora. Em 11 de março, o advogado da famosa justificou o novo valor ao citar a "demora" do judiciário no processamento dos pedidos.

Procurada por Splash, Clara Brasil não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

'Tá me olhando por quê?'

Clara Brasil e o namorado, Marco Polo Del Nero Imagem: Reprodução/Instagram

Clara tem 32 anos e já disse que não liga para as críticas sobre o namoro. "Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo", desabafou no Instagram.

Na TV, ela já fez participação no "Zorra Total" (Globo) e em programas do SBT e da RedeTV. Além disso, já foi musa de Carnaval no Rio de Janeiro, onde desfilou pelas escolas de samba Viradouro e Paraíso do Tuiuti.

Em 2019, a influenciadora apostou na carreira de cantora de funk, usando seu nome verdadeiro, Clariane Caxito, e lançou algumas músicas, como "Tá me olhando por quê?", "Senta Senta" e "Loca Pra Beijar".