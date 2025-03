Ícones do grunge, Mudhoney, Garbage e L7 chegam ao mesmo tempo para shows

Por melhores e também mais questionáveis que sejam os lineups dos Lolllapaloozas brasileiros, sempre tem uma ou outra banda de rock que se encaixaria perfeitamente no evento, mas acaba vindo um pouco antes ou um pouco depois. Em 2025, três delas chegam para turnês solo uma semana antes do festival. Mudhoney, Garbage e L7 tocam em capitais do país entre quinta e domingo.

O que vai rolar

O Mudhoney faz quatro shows no Brasil, enquanto Garbage e L7 dividem as mesmas datas em três cidades. Em comum, as três têm ainda a procedência —todas são americanas— e uma representatividade longeva: estão na estrada há pelo menos 30 anos.

A L7 é a mais velha da turma. A banda feminina, que vem ao Brasil para abrir os shows do Garbage, surgiu há 40 anos e estourou em 1992, com o clássico 'Pretend We're Dead'.

Conhecido pelos hits 'Only Happy When it Rains', 'Stupid Girl' e 'I Think I'm Paranoid', o Garbage, comandado pela vocalista Shirley Manson, é um dos grandes nomes do rock USA surgidos na primeira metade dos anos 1990. Garbage e L7 tocam na sexta, no Rio de Janeiro, no Sacadura 154; sábado, em São Paulo, no Terra SP; e domingo em Curitiba, na Ópera de Arame.

Grunge

O Mudhoney chega antes. Ligado ao movimento grunge que gerou bandas como Nirvana e Pearl Jam, o quarteto do cantor e guitarrista Mark Arm toca em Curitiba nesta quinta, no Basement. Depois se apresenta em São Paulo, no Cine Joia, na sexta; no Rio, no sábado, no Circo Voador; e em Belo Horizonte, no domingo, na Autêntica.

Aliás, o Mudhoney tem forte ligação com o Pearl Jam. Mark Arm e Steve Turner, integrantes da banda, tocaram no Green River com Stone Gossard e Jeff Ament, que depois entrariam na formação do PJ.

Olivia Rodrigo faz na quarta seu 1º show no Brasil

Com a turnê Guts, uma das mais badaladas de 2024, Olivia Rodrigo continua percorrendo várias cidades do mundo em 2025, e o Brasil entrou na rota. Uma das revelações do pop, a cantora americana de 22 anos chega para seu primeiro show no país. Ela se apresenta na quarta (26), em Curitiba, no Estádio Couto Pereira. Na sexta (28), ela será headliner da primeira noite do Lollapalooza Brasil 2025. Também atração do festival, o Rüfüs Du Sol faz um sideshow do Lolla na quarta (26), no Rio de Janeiro, no Qualistage.

Vozes femininas tomam palcos de quatro capitais

A semana é boa para quem gosta de ouvir vozes femininas ao vivo. Dez cantoras e dois grupos formados por mulheres têm shows marcados em quatro capitais. Pitty (foto) canta em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente na quinta, sexta e sábado. Gabi Melim, Jup do Bairro e a banda The Mönic se apresentam na sexta, em São Paulo. No sábado, a cidade recebe Alcione, Simone, Zizi Possi, Clarice Falcão e o grupo Fat Family. No mesmo dia, Tiê faz show no Rio e Paula Toller em Porto Alegre.

Frase da semana

Eu não quero que as pessoas venham a um show esperando que eu tire minha camisa. Benson Boone, cantor americano disse que não quer depender do seu corpo para vender shows

Playlist

Preparamos um aquecimento para os shows de Mudhoney (foto), Garbage e L7. Ouça hits das três bandas norte-americanas que se apresentam em breve no Brasil. Ouça

Fique atento!

Avenged Sevenfold volta ao Brasil

Headliner do único dia do Rock in Rio 2024 com bandas gringas que não teve ingressos esgotados antecipadamente, o Avenged Sevenfold volta para um show só dele. O A7X, como também é conhecido, toca em Curitiba no dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski; e em São Paulo no dia 4/10, no Allianz Parque. A Day to Remember, Mr. Bungle e Karen Dió abrem o show em São Paulo. O mesmo combo, sem o ADTR, se apresenta em Curitiba.

Samara Joy marca show no Rio

No Brasil, Samara Joy ficou conhecida por "tirar" de Anitta o Grammy de artista revelação, em 2023. Mas a cantora norte-americana de jazz de 25 anos também mostrou seu talento aos brasileiros durante sua performance no C6 Fest do mesmo ano. Agora a artista novaiorquina volta ao país e participa de outro festival. Samara Joy está confirmada no Queremos Jazz, no dia 2 de agosto, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Mais informações sobre o evento devem sair em breve.

Lagwagon se apresenta no país em outubro

A onda de shows internacionais de bandas punk ganha a vinda do Lagwagon. O veterano quinteto californiano marcou uma turnê sul-americana que inclui três shows no Brasil. Por aqui a passagem da banda começa no dia 9 de outubro, com uma apresentação em Florianópolis, no John Bull. Depois tem show em Curitiba (10/10, no Tork n Roll) e São Paulo (11/10, no Vip Station). Nas três datas, quem abre a noite é a banda punk norte-americana Cigar.

Programe-se

Ana Castela durante show no CarnaUOL de 2025; na sexta, ela canta na Festa da Cidade, em São José dos Pinhais (PR) Imagem: Mariana Pekin/UOL

Quinta

Mudhoney - Basement (Curitiba)

Pitty - Teatro Positivo (Curitiba)

Atreyu - Carioca Club (São Paulo)

Bijoux Cone - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Festa Oficial Barretos 70 Anos - Posse Embaixadora Ana Castela, com shows de Luan Pereira, Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca e Loubet - Villa Country (São Paulo)

Gabi Melim, com participações de Duda Beat e Bruno Berle - Casa Natura Musical (São Paulo)

Março Maldito Festival (Bewitched, Desaster, Sacramentum e Ossuary) - Opinião (Porto Alegre)

Kisu - Teatro Boa Vista (Recife)

Angra - Clube Internacional (Recife)

Stefano - Estelita (Recife)

Verônica Sabino canta Chico Buarque - Blue Note RJ (Rio de Janeiro)

Quinta, sexta, sábado e domingo

Festa da Cidade (Daniel na quinta; Ana Castela na sexta; Fernando e Sorocaba no sábado; e Israel e Rodolffo no domingo) - palco no centro da cidade, próximo ao shopping São José (São José dos Pinhais - PR) GRÁTIS

Sexta

Mudhoney - Cine Joia (São Paulo)

Março Maldito (Sodom, Bewitched e outros) - Carioca Club (São Paulo) ESGOTADO

Pitty - Espaço Unimed (São Paulo)

The Mönic - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Jup do Bairro - Sesc Pompeia (São Paulo)

Garbage e L7 - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Hot Mulligan - Basement (Curitiba)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Castelli Master (Uberlândia - MG)

Francisco, el Hombre - Opinião (Porto Alegre)

Boca Livre - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Angra - Espaço Armazém (Maceió)

Stefano - Rex Bar (Maceió)

Sexta e sábado

The Reign of Kindo - La Iglesia (São Paulo)

Sábado

Garbage e L7 - Terra SP (São Paulo)

Sadness and Pain Festival (Sirenia e outros) - Vip Station (São Paulo)

Hard 'n Heavy Party (Ted Poley, Midnite City e Chez Kane) - Manifesto (São Paulo)

Hot Mulligan - Hangar 110 (São Paulo)

Kisu - Rooftop K-Square (São Paulo)

Sudarshana - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Simone - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Clarice Falcão - Casa Natura Musical (São Paulo)

BNegão - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Sirenia - Mirage (Limeira - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Arena Nicnet (Ribeirão Preto - SP)

Mudhoney - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Pitty - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Tiê - Blue Note (Rio de Janeiro)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Paula Toller - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Um Festival ( Paralamas do Sucesso , Raimundos, Detonautas, Nando Reis e CPM 22) - Goiânia Arena (Goiânia)

, Raimundos, Detonautas, Nando Reis e CPM 22) - Goiânia Arena (Goiânia) Blitz - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Alceu Valença - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Angra - Ginásio Constancio Vieira (Aracaju)

Stefano - Che Music Bar (Aracaju)

Sábado e domingo

Alcione - Espaço Unimed (São Paulo)

Antônio Nóbrega - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Pinheiros (São Paulo) Fat Family canta Tim Maia - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sábado e dia 29/3

Zizi Possi - Blue Note SP (São Paulo)

Domingo

Garbage e L7 - Ópera de Arame (Curitiba)

Mudhoney - Autêntica (Belo Horizonte)

The Reign of Kindo - Agyto (Rio de Janeiro)

Sirenia - Jai Club (São Paulo)

Edson Cordeiro canta Baleiro, com participação de Zeca Baleiro - Bourbon Street (São Paulo)

Superguidis - Opinião (Porto Alegre)

Angra - Pupileira (Salvador)

Stefano - 30 Segundos Bar (Salvador)

Terça

António Zambujo e Yamandu Costa - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Boca Livre convida Marcelo Costa e MPB4 - Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa (Rio de Janeiro)

Quarta