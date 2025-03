Miley Cyrus terá de enfrentar processo judicial por alegação de plágio de sucesso de Bruno Mars

Por Blake Brittain

(Reuters) - A estrela pop Miley Cyrus perdeu uma tentativa inicial de encerrar um processo no tribunal federal da Califórnia que a acusa de copiar ilegalmente trechos da música "When I Was Your Man", de Bruno Mars, em sua faixa de sucesso "Flowers", que alcançou o topo da Billboard Hot 100 em 2023.

O juiz distrital Dean Pregerson rejeitou na terça-feira o argumento de Cyrus de que a Tempo Music Investments, que afirmou ser proprietária de uma parte dos direitos autorais da música de Mars, não poderia entrar com o processo.

A Tempo não é afiliada a Mars, que não está envolvido no processo.

Porta-vozes e advogados da gravadora de Cyrus, a Sony Music, não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a decisão nesta quarta-feira.

O advogado da Tempo, Alex Weingarten, da Willkie Farr & Gallagher, disse nesta quarta-feira que a empresa está "animada, mas nem um pouco surpresa" com a decisão e "extremamente confiante em vencer" o caso.

Cyrus lançou "Flowers" em seu álbum "Endless Summer Vacation", de 2023. A faixa tem mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify e ganhou o prêmio Grammy de Canção do Ano em 2024.

A Tempo processou Cyrus e a Sony Music em setembro, argumentando que "Flowers" replica "numerosos elementos melódicos, harmônicos e líricos" de "When I Was Your Man", de Mars, que alcançou o topo da Billboard Hot 100 em 2013.

A Tempo disse na queixa que comprou sua parte de "When I Was Your Man" do co-compositor da música Philip Lawrence em 2020. Cyrus e os co-compositores de sua música pediram ao tribunal em novembro que rejeitasse as reivindicações contra eles, argumentando que a Tempo não tem legitimidade para processar de acordo com a lei de direitos autorais dos EUA porque não tinha "direitos exclusivos" sobre a música.

Pregerson decidiu contra Cyrus na terça-feira.

"Como Lawrence, como coproprietário, pode processar por infração, a Tempo, como coproprietária, no lugar de Lawrence, pode processar por infração sem se juntar aos outros coproprietários", disse Pregerson.

