Mãe de Gugu Liberato recebe alta médica após seis dias de internação

Maria do Céu Liberato, 95, recebeu na tarde de hoje alta médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da família Liberato. "Dona Maria do Céu está indo para casa, graças a Deus, e pediu para agradecer a todos que noticiaram. Ela ficou feliz que as notícias saíram [com as informações] certas", afirmou a equipe à revista Quem.

Maria do Céu passou seis dias internada na unidade, tratando de uma infecção pulmonar. Ela deu entrada na clínica na última quinta-feira (13), sob suspeita de um acidente vascular cerebral, o qual felizmente não se confirmou.

A idosa é mãe do saudoso apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Ela passou o período no hospital acompanha pela outra filha, a numeróloga Aparecida Liberato, 71.