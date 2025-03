Dicas de anime: 5 produções perfeitas para quem gostou de 'Sakamoto Days'

O anime "Sakamoto Days" caiu nas graças do público otaku com uma história divertida sobre o mundo da máfia e com um protagonista descolado e caladão. Com o fim próximo do anime, Splash separou uma lista de séries que vão na mesma linha e podem ser opção para quando acabar "Sakamoto Days".

"Spy x Family"

Spy x Family Imagem: Shueisha/Wit Studio/Cloverwork

O espião Twilight assume a identidade de Loid Forger, pois seu próximo alvo é um figurão político que frequenta reuniões de uma escola renomada. Para se aproximar dessa instituição de ensino, Twilight precisa formar uma família falsa e, então, adota a garota Anya e se casa com a funcionária pública Yor Briar. O que Loid não faz ideia é que cada uma delas também esconde um segredo: Anya é uma telepata capaz de ler mentes e Yor é uma assassina de aluguel.

"Spy x Family" é um daqueles casos de unanimidades nos animes, porque é recomendável para todos. Tem todo aquele clima de submundo que estamos vendo em "Sakamoto Days", ao mesmo tempo que apresenta o aspecto familiar que gostamos tanto de ver na família que comanda aquela lojinha de conveniência. "Spy x Family" é o anime perfeito para continuar aproveitando esse tipo de história.

"Spy x Family" está disponível na Crunchyroll e Netflix, com legenda e dublagem.

"The Fable"

Anime 'The Fable' Imagem: Divulgação/Disney

Fable é um assassino de aluguel que deseja se tornar o melhor do mundo. Por ordens superiores, ele precisa passar um tempo morando em Osaka, só que agora ele precisa viver uma vidinha normal, sem tiroteios.

Aqui temos outro anime com a essência de "Sakamoto Days", misturando assassinos com a necessidade de se viver uma vida comum. Ele, inclusive, é casado e mora com sua esposa, Yoko, tal qual o protagonista do anime da Netflix. É uma boa opção para quem vai ficar órfão das tretas de mafiosos de "Sakamoto Days".

"The Fable" está disponível no Disney+, com legenda e dublagem.

"Gokushufudo - Tatsu Imortal"

Anime 'Gokushufudo - Tatsu Imortal' Imagem: Reprodução/Netflix

Após anos de serviços prestados para a máfia, Tatsu encontrou seu amor e abandonou tudo. Como sua esposa tem um emprego que banca todas as contas, ele agora se tornou um dono de casa e precisa pechinchar ofertas, fazer limpeza e também comprar mimos para sua mulher.

Mesmo sendo um delicioso anime de comédia, "Gokushufudo - Tatsu Imortal" pode causar um estranhamento em quem busca um anime mais tradicional. Aqui o anime é quase "estático", e utiliza poucos quadros de animação para aumentar o tom cômico. É quase como um mangá animado! Os episódios também são curtinhos, e em poucos minutos você se encanta pelo protagonista.

"Gokushufudo - Tatsu Imortal" está disponível na Netflix, com legenda e dublagem.

"Buddy Daddies"

Anime 'Buddy Daddies' Imagem: Reprodução

Os protagonistas deste anime são dois assassinos que, durante uma ação, eliminam um mafioso. Porém, ele tem uma filha de 4 aninhos, e agora os assassinos terão que cuidar desta criança e fazer todas as coisas esperadas: brincar, levar pra escola e tudo mais.

Ainda que "Buddy Daddies" tenha surgido em meio ao sucesso de "Spy x Family", esse anime consegue apresentar algumas coisas diferentes. Aqui temos ainda mais cenas de ação com tiroteio, o que nos faz lembrar bastante de "Sakamoto Days". E esse anime é um prato cheio para quem cria tensão amorosa entre os protagonistas adultos (só uma pena que isso é desfeito no final do anime, fazer o quê?).

"Buddy Daddies" está disponível na Crunchyroll, com legenda.

"World's Finest Assassin Gets Reincarnated As An Aristocrat"

Anime 'World?s Finest Assassin Gets Reincarnated As An Aristocrat' Imagem: Reprodução

Este anime de nome muito comprido começa quando um assassino está se preparando para sua missão final. Feliz por finalmente poder se aposentar, ele é perseguido pelos seus contratantes e é morto. Mas, por sorte, ele está em um anime de isekai, então uma deusa o convoca para ressuscitar em outro mundo com um objetivo em mente: assassinar o herói que derrotará o Rei Demônio.

Aqui temos um anime bem mais fantasioso que "Sakamoto Days", mas ainda muito divertido. Esse mundo de fantasia é regido por conflitos entre cidades e magia, e o protagonista Lugh Thuata Dé (sua nova identidade) utiliza todos os seus conhecimentos do nosso mundo para formar um exército de assassinas belíssimas para resolver qualquer conflito.

"World's Finest Assassin Gets Reincarnated As An Aristocrat" está disponível na Crunchyroll, com legenda e dublagem.