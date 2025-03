João Pedro diz que não votaria em Vini, e grupo alfineta: 'Até ele votar'

Com a eliminação de todas as sisters que residiam no quarto Nordeste, o grupo do antigo quarto Fantástico se reuniu para cogitar quem será o foco das próximas votações do BBB 25.

O que aconteceu

Por ter uma boa relação com Vinícius, mesmo com a rivalidade do brother com as bailarinas, João Pedro garantiu que não votaria no baiano. O assunto surgiu após Renata refletir que os gêmeos são os únicos do grupo que não votariam nele.

Após a confirmação do goiano de que ele não colocaria o aliado de Aline no Paredão, Maike alfinetou o participante. "Até ele votar em ti", disparou, causando risos.

Vilma relembrou que Vinícius nunca enxergou Eva e Renata como opção de voto. "Ele também não votava nas meninas e hoje tá ó [sinal de atirando contra elas]. Se eu ganhar [o líder], ele vai direto por mim", afirmou.

Renata concordou com a veterana, e Maike apostou que em apenas uma semana Vinícius votaria nos gêmeos. "Pega na minha mão e vamo apostar nos dois que ele não vota em mim", reagiu João Pedro.

Eva afirmou que não dava para conversar com o goiano todo na defensiva. "Não. Valha, tu tá todo armado. não pode falar nada, o voto é de vocês e vocês que decidem. Próxima semana a gente conversa", concluiu.

A sister ainda relatou que, por causa do ranço que está sentindo, não consegue agir da mesma forma com o baiano. "Não tô conseguindo nem olhar pra ele, de tanto abuso que eu tô".

