Irmã opina sobre eliminação de Gracy do BBB: 'Demorou para se posicionar'

Giovanna participou do Encontro nesta quarta-feira para comentar a eliminação de Gracyanne Barbosa do BBB 25. A musa fitness deixou o reality na noite de terça com 51,38% dos votos.

O que aconteceu

Giovanna, que entrou no BBB junto com Gracy, disse que ainda não falou com a sister. Ela comentou que elas não conseguiram se encontrar, e estão se preparando para que seja algo "bem especial". "Muita saudade para matar", disse.

Quando questionada sobre os motivos para a eliminação de Gracy, Giovanna opinou. Para a veterinária, apesar de ter aprovado a participação da irmã no programa, acredita que ela demorou para se posicionar em seus embates.

Eu acho que não só ela, mas como eu também, demorou um pouco para ela se posicionar (…) Como ela foi perdendo aliados, é difícil jogar sozinha. Você vota sozinha, não tem ninguém para se proteger

Giovanna sobre Gracyanne Barbosa

Giovanna também relembrou o retorno da irmã ao jogo durante a dinâmica do Quarto Secreto. Gracy pôde observar os participantes, e ficou sabendo de algumas informações importantes. "Acho que ela se posicionou com quem ela tinha embate, e resolveu as questões com essa pessoa", opinou. "Acho que ela mandou super bem".