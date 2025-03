Guilherme veta João Gabriel de sua Festa do Líder

Durante a noite de hoje, o Líder Guilherme escolheu tirar João Gabriel de sua Festa do Líder.

O que aconteceu

Questionado por Tadeu, Guilherme vetou a participação de João do Gabriel na sua festa. No entanto, se ele cumprir o desafio do quarto do Barrado no Baile o retorno para a festa é garantido.

Guilherme citou o Sincerão, onde o João Gabriel deixou claro que eles teriam um embate. "Do lado de lá, o único homem que não sofreu nenhuma consequência. Então, dessa vez, vai ser ele".



