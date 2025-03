Gravação na Record é interrompida após briga de Rafael Ilha e Thaíde

O apresentador Rafael Ilha, 52, e o rapper Thaíde, 57, teriam se desentendido enquanto gravavam o programa "Acerte ou Caia!" (Record), comandado por Tom Cavalcanti.

O que aconteceu

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, a dupla gravava um episódio do game show temático de "Power Couple". Rafael e Thaíde participaram da mesma edição do reality, em 2017, quando protagonizaram alguns embates.

Durante a gravação, o clima teria ficado tão hostil, que foi necessário que a equipe do programa os separassem. Após o episódio, Thaíde teria deixado abandonado a gravação na metade e deixado o estúdio.

Ainda de acordo com o portal, o ex-BBB Hadson Nery, também conhecido como Hadbala, foi chamado para substituir o cantor. Ele rapidamente aceitou o convite e cobriu a lacuna deixada.