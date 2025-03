Quarto Secreto, tretas e gatilhos: a trajetória de Gracyanne no BBB 25

Gracyanne Barbosa foi eliminada no 9º Paredão do BBB 25 (Globo). A sister disputava a berlinda com Eva e Daniele Hypolito. Durante sua trajetória no reality show, a influenciadora fitness participou do Quarto Secreto, protagonizou algumas tretas e se queixou bastante de abstinência sexual.

Falta de sexo

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne desabafou com Thamiris e disse que estava incomodada com a falta de sexo no programa. Ela afirmou gostar de transar todos os dias. Eu acho insuportável [ficar sem]", disse a influenciadora fitness.

Quarto Secreto

Imagem: Reprodução/Globoplay

A musa foi a primeira a estrear uma das dinâmicas especiais do programa. Ela foi selecionada para ficar no Quarto Secreto e voltar para a casa dias depois, após ter acompanhado os participantes pelo Pay-Per-View. Enquanto estava escondida no cômodo, Gracyanne manteve a rotina de exercícios e afirmou que o reality show estava chato.

Enquanto assistia os participantes, a fisiculturista ainda se revoltou ao ver a reaproximação de Aline e Diogo. Os dois estavam afastados após o ator concordar em colocar Aline no Paredão. "E ele nem pensou em proteger a mulher que ele tá de carinho e beijinho. Aline idiota. Um mulherão desses, caindo no papinho...", reclamou Gracyanne, enquanto assistia o casal.

Embate com Diogo

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne protagonizou a primeira grande treta da edição assim que retornou do Quarto Secreto. Ela questionou Diogo por ter tido uma "atitude de merd*" com Aline e os dois tiveram um bate-boca.

Gracyanne: "Você está justificando uma coisa que não tem justificativa. Então tchau! Não precisa".

Diogo: "Eu não vou justificar pra você! Eu conversei com a Aline e pedi desculpas".

Gracyanne: "Tudo bem! Se ela te desculpar ou não, pra mim, como mulher, continuo achando uma atitude de merd*. Porque a minha régua para homem está aqui [alta]".

Vilã?

BBB 25: Gracyanne Barbosa pediu desculpas a sister Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne foi apontada como algoz dos irmãos Hypolito após Renata voltar da Vitrine do Fifi. A cearense contou para Diego e Daniele que Gracyanne, com quem tinham uma relação próxima, falava mal deles pelas costas.

A influenciadora fitness afirmou não ter falado mal de Dany, mas admitiu ter expressado "dúvidas" quando a Diego. "Se eu falei algo de você... Mas eu acho que não. Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio. A gente está acostumada com as pessoas fazerem as coisas para a gente. Do Di eu tive, sim, muitas dúvidas, porque eu conhecia um Diego lá fora que eu não vi aqui dentro. Me desculpa se teve alguma coisa que te magoou, porque, de você, eu não lembro de ter comentado sobre nada, nunca", disse Gracyanne para Daniele.

Gatilhos

Imagem: Reprodução/Globoplay

Em diferentes momentos, as dinâmicas do reality show fizeram Gracy revisitar os dias em que morou na rua. Ela se emocionou na 5ª Prova do Líder: "Quando eu fiquei na rua, eu tive que ficar acordada no banco. Eu já tive que dormir na rua e tive que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", desabafou a sister enquanto chorava.

Na oitava Prova do Líder, ela disse ter tido possivelmente uma crise de ansiedade. Ela contou que as chuveiradas que os participantes tomavam a remeteu a quando sofria com as chuvas enquanto estava desabrigada. "Eu não sei nem como eu sai, eu só lembro do Dummy. Ontem eu falei que eu sai na rodada, mas na verdade eu nem vi, eu entrei em um estado que eu nem vi", disse Gracyanne.

Isolada

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne se viu sozinha quando suas principais aliadas foram eliminadas. Além disso, ela também viu o afastamento de Diego e Daniele após alertas de Renata. A sister chegou a fazer um rápido desabafo com o ginasta e disse que a solidão era inevitável: "Eu não vou ficar sentando com um grupo que eu não sei se estão conversando [sobre jogo]. Mas isso não é um problema, não é uma coisa que eu já não tenha passado na vida. Quando a Thamiris saiu, eu falei: 'Óbvio que estou sozinha'. Até porque se você está sentado com um grupo, as pessoas acham que você está no grupo ou ouvindo a conversa. Não tem como eu não ficar sozinha. Eu vejo que tem um grupo aqui e outro ali, eu vou para academia, para dentro do quarto".

Furto de alimentos

Imagem: Reprodução/Globoplay

A sister reuniu todos os participantes para a sala e admitiu estar furtando alimentos. A influenciadora se emocionou bastante. "Aqui dentro, mesmo sabendo que estava sendo filmada, eu sabia que todo mundo ia saber. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo e ia ter que comer do lixo. Peço desculpas pra todo mundo. Sei que é errado. Mas eu não queria compartilhar isso porque não queria que minha mãe soubesse", confessou Gracyanne, bastante emocionada. A sister foi abraçada por todo o elenco e recebeu palavras de apoio.

