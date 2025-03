Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa receberá triste notícia; saiba qual

Colaboração para Splash, no Rio

Eliminada do BBB 25 na noite desta terça-feira (18), Gracyanne Barbosa enfrentará uma grande perda fora do confinamento. A musa fitness ainda não foi informada, mas deverá saber nas próximas horas sobre a morte de sua cachorra de estimação.

O que aconteceu?

A cachorra, que se chamava Belletinha, faleceu na semana passada, enquanto Gracyanne ainda estava no reality. A triste notícia foi compartilhada por Giovanna Jacobina, irmã da ex-sister e também ex-participante do BBB 25, por meio de uma publicação no Instagram.

O animal passava por problemas de saúde. "Já estava apresentando disfunção cognitiva, doenças articulares e agora está descansando", contou Giovanna na publicação.

No dia em que a morte foi anunciada, Belo, ex-marido de Gracyanne, também expressou sua dor nas redes sociais. "Pra sempre em nossos corações", escreveu o cantor, mostrando seu carinho pelo animal.

Veja abaixo a publicação feita por Giovanna.