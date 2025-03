Gordão da XJ rebate críticas após sofrer gordofobia: 'Isso é uma doença'

Gordão da XJ, 19, rebateu os ataques recebidos nas redes sociais após expor que sofreu gordofobia em um voo.

O que aconteceu

Por meio dos Stories do Instagram, o influenciador voltou a falar sobre o assunto exposto na última segunda-feira. "Vi uns comentários aqui, em cima das páginas que postaram o que aconteceu comigo lá no avião. Eu não ligo para nada, não ligo para quem me zoa, só que eu me senti desmerecido, me senti uma mal pessoa, porque ela ficou com nojo de mim", explicou.

Gordão afirmou que costuma tratar com naturalidade brincadeiras sobre seu peso, mas que a situação ultrapassou o limite do bom senso. "É totalmente diferente me zoar e me desmerecer. Fazer cara para mim é fome, é normal, só que foi totalmente diferente o que eu passei. Eu só postei, mesmo, porque eu me senti muito mal. E eu nem gosto de postar isso que nós passamos diariamente. Só que eu não ligo se a pessoa vier me zoar. Eu mesmo me zoo".

O influenciador ainda negou que estaria se vitimizando, já que foi algo que realmente mexeu com ele. "Sou gordo, sou feio, não estou nem aí. Mas por que ela estava com nojo de mim, sendo que eu não estou cagado? Eu chorei sentido, porque me senti muito mal. Então, esquece esse fato aí de eu estar 'me vitimizando'".

Gordão explicou que já costuma desembolsar uma quantia a mais para poder ter conforto durante o voo. "Próxima vez eu vou gravar e vou mostrar para vocês. Eu compro duas passagens já para não ter que incomodar a pessoa do lado: eu já compro três, que são duas pra mim e uma pra minha mulher, porque eu gosto de ir confortável. Tem muita gente aí me comparando com influenciadores que sempre viajam e reclamam das paradas", afirmou.