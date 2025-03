Glória Perez pede justiça para Vitória e sua família: Ele não matou sozinho

Glória Perez, 76, manifestou-se nas redes sociais a respeito do assassinato da menina Vitória Regina de Souza, 17, que vem ganhando as manchetes de todo o país.

O que aconteceu

A autora de novelas como "O Clone" (2001) e "Caminho das Índias" (2009) expressou sua empatia para com os familiares da jovem. "Toda a solidariedade ao pai, à família da menina Vitória - que, depois de perder a filha de maneira tão brutal, ainda tem que ouvir essa 'confissão' cínica, montada de maneira a proteger o assassino das qualificadoras", declarou ela, por meio do Instagram.

Para Glória, a polícia erra ao dar crédito à versão de que Maicol dos Santos, 26, seria o único responsável por sua morte. "Não, ele não matou sozinho. Que a polícia não dê o caso por encerrado, nem permita que joguem embaixo do tapete todas as crueldades cometidas contra a garota."

Glória Perez passou por drama similar ao ter a filha, Daniella Perez, brutalmente assassinada em 1992. O autor do crime foi Guilherme de Pádua, que contracenava com ela na novela "De Corpo e Alma" (Globo), em cumplicidade com sua então esposa Paula Thomaz, 53.