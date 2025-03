Giovanna Ewbank rebate internauta que criticou tranças de Titi: 'Ela ama'

Giovanna Ewbank, 38, rebateu uma internauta que fez críticas às tranças de sua filha, Titi, 11.

O que aconteceu

Internauta sugeriu que Ewbank deveria contratar novas trancistas para fazer o penteado de Titi. "Gente, a Giovanna precisa achar outra tancista para Titi", apontou a jovem.

A apresentadora, por sua vez, rebateu a internauta e elogiou as profissionais que cuidam do cabelo de sua filha. "As trancistas da Titi são ótimas, gente. Ela tem no Rio, São Paulo e até no Rancho. Não sou eu que faço, só fiz na pandemia", explicou.

Ewbank destacou que Titi gosta de usar tranças assim, como aparece nas fotos. "Ela não quer trança apertada machucando e tracionando o cabelo dela, que ela ama também. E está certa, né?".

As trancistas da Títi são ótimas, gente. Ela tem no Rio, Sp e até no Rancho rsrs, não sou eu q faço não, só fiz na pandemia. É q ela não gosta e não quer trança apertada machucando e tracionando o cabelo dela q ela ama tbm. E tah certa, ne? https://t.co/ZIipG0mwl7 -- Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 18, 2025

Giovanna Ewbank também postou foto ao lado da filha para interagir com os fãs. "A diva tá mandando beijo para vocês".

Além de Titi, Giovanna também é mãe de Bless, 10, e Zyan, 4, da relação com Bruno Gagliasso, 42.