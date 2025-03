Fofoca do Seu Fifi? Gracyanne comenta sobre namoro de Belo: 'Eu já sabia'

Eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa, 41, não demonstrou surpresa ao comentar sobre o novo relacionamento de Belo, 50.

O que aconteceu

Após Renata participar da Vitrine do Seu Fifi, muitos fãs pediram que a sister informasse a musa fitness que o cantor estava namorando. Belo assumiu oficialmente o romance com a modelo Rayane Figliuzzi durante o Carnaval.

Décima eliminada do programa, Gracyanne Barbosa garantiu que já sabia sobre o relacionamento antes mesmo de ser confinada. "Acho que falaram que ele estava namorando? Mas ele estava namorando antes de eu entrar. Assim, não é um namoro assumido, mas é um namoro. Ele está com uma pessoa. Isso eu já sabia", afirmou ao Gshow.

Dentro do confinamento, a influenciadora demonstrou carinho pelo ex-marido diversas vezes, algo, que segundo ela, não mudará. "Eu estou com muita saudade do Belo, quero reencontrá-lo, não sei como vai ficar essa agenda. O Belo é uma pessoa que eu vou ter pro resto da minha vida perto. A gente tem nossas famílias muito ligadas".

Agora não sei direito porque não fui pra casa, mas mora todo mundo. A minha família e a dele na mesma casa. Acho que esse carinho, esse respeito, mesmo que o amor mude, vai existir sempre. Sempre vou querer encontrar

