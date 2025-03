Olinda e Recife no BBB 25: começa Festa do Lider Guilherme

O BBB 25 (Globo) se transformou em Olinda e Recife hoje para a Festa do Líder Guilherme.

O que aconteceu

Hoje, as festas populares de Olinda e Recife serão elemento principal da noite que celebra o reinado do líder da semana. Com direito a fitas típicas, estandarte personalizado e bonecão, o "Bloco do Guilherme" desembarca no reality.

A noite começou com a música "Elefante de Olinda", de Alceu Valença, por escolha do líder. Barraquinhas vão servir caipifruta de morango com leite condensado e caldinho de feijão, que também estão entre as preferências de Guilherme para o cardápio.

Na pista de dança, que faz referência ao Marco Zero, vai tocar de tudo, inclusive o frevo. O ritmo pernambucano acompanha outdoors que mostram o líder com adereços e sombrinhas desta que é uma de suas danças folclóricas preferidas.

Os bonecos de Olinda também marcam presença, desta vez, representando o próprio líder Guilherme. Ainda dentro das homenagens preparadas para o todo-poderoso, as participações em vídeo da Orquestra Henrique Dias e do bloco O Homem da Meia-Noite prometem surpreender.

