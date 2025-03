Fã critica Fernanda Torres após registro fotográfico

Após a intensa agenda de divulgações do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Fernanda Torres retomou sua rotina no Rio de Janeiro e foi vista praticando exercício na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da capital. No entanto, um registro com uma fã gerou polêmica e movimentou as redes sociais.

Edna Atleta, dona de um perfil no Instagram, compartilhou uma foto ao lado da atriz e reclamou da forma como foi recebida. "Fui tirar uma foto para prestigiar a atriz Fernanda Torres pelo filme, mas parece que ela só gosta de tirar foto com fãs estrangeiros", escreveu.

A internauta ainda alfinetou a artista, dizendo que ela estava com "sorriso amarelo e cara de poucos amigos". "Sem Oscar e sem humildade. Deus sabe o que faz e para quem faz", escreveu Edna, fazendo questão de exaltar o ator Marcos Palmeira, a quem descreveu como "simpático e humilde".

A publicação rapidamente viralizou e dividiu opiniões. Muitos usuários saíram em defesa de Fernanda, apontando que a atriz estava em um momento privado, se exercitando, e que a abordagem da fã foi inconveniente. Por outro lado, alguns internautas concordaram com Edna e questionaram a postura da atriz.

Diante da repercussão negativa, Edna decidiu apagar a foto de seu perfil no Instagram, mas a polêmica já havia tomado grandes proporções e internautas deixaram comentários negativos em outras publicações do seu perfil.