Eva reclama do Queridômetro no BBB 25: 'Nunca vi planta barraqueira'

Eva apontou uma incoerência nos emojis que recebeu no Queridômetro desta quarta-feira no BBB 25.

O que aconteceu

A sister, que conseguiu se salvar do último Paredão, acompanhou o resultado do Queridômetro da sala. Maike perguntou quais ela recebeu.

Em resposta, ela diz que recebeu um coração partido, uma planta e um alvo. Maike questiona, de forma irônica: "Planta? Não é barraqueira?".

Eva ironizou o resultado. "Então, tem que se decidir, né? Ou eu sou barraqueira ou eu sou planta, nunca vi planta barraqueira"

Maike entrou na pilha da bailarina. "A planta barraqueira é uma planta carnívora, que morde"

