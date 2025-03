Violência e abuso: filho de futura rainha da Noruega protagoniza escândalo

A realeza da Noruega enfrenta um dos maiores escândalos da história da coroa: as denúncias contra Marius Borg Hoiby, 27, filho da futura rainha, Mette-Marit. Ele é acusado por cinco mulheres de crimes como abuso sexual, violência física e psicológica e ameaças.

O que aconteceu

A crise começou com a prisão de Marius em agosto do ano passado, quando ele admitiu ter agredido uma mulher. Segundo a imprensa internacional, ela foi internada com uma concussão após ser agredida por Marius. A polícia encontrou uma faca cravada na parede e um lustre quebrado, além de outros objetos destruídos, no apartamento em que eles estavam. Vizinhos também teriam gravado ameaças de Marius à jovem.

Em nota, Marius disse ter "transtornos mentais" e ser viciado em drogas. "No último final de semana, aconteceu uma coisa que jamais deveria ter acontecido. Eu cometi uma agressão e destruí objetos em um apartamento após beber álcool e usar cocaína durante uma discussão", afirmou.

Eu tenho vários transtornos mentais, o que significa que enfrentei desafios ao longo de toda minha vida. Tenho lutado contra o vício em drogas há algum tempo, e já passei por tratamento para isso no passado. Vou voltar a me tratar e levar essa questão a sério. Marius Borg Hoiby

Ele foi preso outras duas vezes no último ano. Ele foi preso novamente em setembro por violar uma ordem de restrição e, em novembro, acusado de estupro.

Outras quatro mulheres acusam Marius, além de um homem que diz ter sido ameaçado pelo filho da princesa. Segundo a polícia, Marius agrediu com tapas, socos, empurrões e estrangulamentos duas ex-namoradas, as modelos Juliane Snekkestad e Nora Haukland. Ele também teria sido controlador e abusivo nos relacionamentos. Ele nega as acusações, mas admitiu ter ameaçado o homem que o acusa.

A polícia encontrou vídeos no celular de Hoiby que provariam um abuso sexual. Hoiby nega as acusações, e sua defesa diz que a polícia cometeu um "erro de julgamento catastrófico".

Em outro vídeo vazado, Hoiby sugere que agrediu uma ex-namorada. Nas imagens obtidas pela imprensa internacional, alguém questiona Marius sobre como foi o término com sua ex. Em resposta, ele dá de ombros e faz um gesto de tapas no ar.

Em novembro, ele foi levado a um centro de reabilitação no Reino Unido pelo padrasto, o príncipe Haakon. Segundo o DailyMail, porém, Marius já deixou o tratamento e voltou para a Noruega em janeiro com uma nova namorada.

Neste mês, a polícia pediu a prorrogação de uma ordem de restrição após Hoiby violá-la quatro vezes. O filho da princesa demonstra "contínua falta de respeito às ordens de direito público", disse a polícia em um documento enviado ao tribunal.

O príncipe Haakon se manifestou e disse que confia no trabalho da polícia e da Justiça. "Marius enfrenta acusações sérias. Hoje, claro, estamos pensando em todos que foram afetados. A polícia deve fazer seu trabalho, o judiciário deve fazer seu trabalho", declarou.

Marius Borg Hoiby é filho de criminoso e não tem papel na realeza

Marius é fruto de um breve relacionamento da princesa Mette-Marit com o ex-presidiário Morten Borg. Quando Marius nasceu, Morten estava preso por crimes de violência relacionados a drogas. Mette-Marit também já havia se relacionado com outro criminoso antes de Morten. O pai da princesa também já foi preso.

Mette-Marit era "festeira" e conheceu o príncipe Haakon em um festival de música. O casamento, que aconteceu em 2001, não foi bem-visto pelo povo norueguês pelo passado conturbado de Mette-Marit. Antes de ser princesa, ela foi garçonete.

Os irmãos de Marius, filhos de Mette-Marit com o príncipe, estão na linha de sucessão do trono norueguês. A princesa Ingrid Alexandra, 21, é a segunda na linha de sucessão, atrás do pai, o príncipe Haakon. O príncipe Sverre Magnus, 19, é o terceiro. Já Marius não cumpre funções oficiais na realeza. O rei Harald 5º, de 88 anos, está no poder desde 1991.

Mette-Marit diminuiu a carga de trabalho recentemente após uma piora em sua fibrose pulmonar. "A princesa tem sintomas diários e incômodos que afetam sua habilidade de cumprir suas funções. Ela precisa de mais descanso, e sua rotina diária muda mais rápido que antes. Isso significa que alterações em sua agenda oficial podem acontecer mais frequentemente e com menos antecedência que antes", informou o Palácio no início deste mês.

A realeza da Noruega também enfrentou o casamento controverso da princesa Märtha Louise em agosto. A filha mais velha do rei Harald 5º se casou com o americano Durek Verrett, um xamã acusado de charlatanismo que, entre outras polêmicas, já disse que o câncer infantil é causado pela "infelicidade". Ela renunciou ao título real em 2022 e não cumpre mais funções na realeza.