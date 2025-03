Dois dias após Sincerão, Vilma chora de decepção: 'Vontade de voltar atrás'

Vilma, 68, amanheceu chorando e desabafou com suas aliadas sobre o que está sentindo no BBB 25.

O que aconteceu

Conversando com Renata e Eva, a estudante de nutrição afirmou enquanto chorava: "Hoje eu tô um pouquinho emocionada. Pouquinho decepcionada também. Chateada, vontade de voltar atrás".

Ao ser questionada do motivo, Vilma relembrou sua discussão com Vinícius no último Sincerão. "Do Diogo, gente. Ainda tá mexendo comigo. A gente não ter visto... mas tudo bem, já falei no Sincerão, já voltei nesse assunto".

A sister ainda continuou explicando: "Falei no Sincerão, expliquei, mandei no ar se eu tinha sido clara. Na mensagem que mandei. Que eles [Vinícius e Aline] realmente são um casal de falso e mentiroso. Porque, engraçado agora, tá me batendo mais... sabe como?", questionou.

Renata afirmou que a aliada estava digerindo e processando tudo. "Tudo como aconteceu, porque eu estava presente, eu presenciei. Não foi coisa que me contaram. Eu assisti", afirmou Vilma, reforçando sua decepção.

