Diogo Nogueira fala sobre chance de abrir relação com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira falou sobre a possibilidade de ter um relacionamento aberto com Paolla Oliveira.

O que aconteceu

O cantor deixou claro que o relacionamento é fechado. "Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria", disse em entrevista ao gshow.

O artista comentou sobre a química entre eles. "O borogodó faz parte dessa coisa toda. A gente não criou. Ou tem ou não tem. É o que a gente realmente é de verdade. Por isso que passa esse calor que o público vê, porque a gente tem esse calor um pelo outro. A gente encostou, sai faísca. É a faísca que pega fogo".

Juntos desde 2021, Diogo diz que já se sente casado com Paolla. "O casamento existe a partir do momento que você se entrega à outra pessoa e compartilha com ela, vive com ela de uma forma cheia de verdade e de amor. Casamento é isso. Eu e Paolla vivemos como um casal casado. As pessoas acham que só se casa a partir do momento que existe alguém que te dá um aval para estar casado. Quem dá o aval sou eu e ela e ponto".