BBB 25: 10º Paredão terá emparedado por Big Fone e Prova do Líder diferente

O 10º Paredão do BBB 25 (Globo) será formado no próximo domingo e a dinâmica foi revelada no programa de hoje.

Como será formado o Paredão

Quinta-feira (20):

Prova do Líder em duas etapas:

Primeira etapa: 14h

Segunda etapa: 23h45, no programa ao vivo

Sexta-feira (21):

Poder Curinga: Poder Marreta - quem comprar, tira um dos emparedados pelo Big Fone

Líder coloca 6 na Mira

Sábado (22):

Prova do Anjo

Big Fone toca ao vivo: quem atender, empareda duas pessoas

Domingo (23):

Formação de Paredão Triplo:

Dono do Poder Curinga tira um dos emparedados pelo Big Fone e o retirado fica imune; caso ninguém compre o Curinga, os dois continuam no Paredão;

Anjo imuniza;

Líder indica;

Os dois mais votados da casa vão ao Paredão;

Tirando o emparedado pelo Líder, os demais jogam a Bate-Volta e um se salva;

Terça-feira (25)

Eliminação

