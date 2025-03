Dieguinho: Daniela Beyruti acerta em apostar em parcerias para novo SBT

O SBT tem passado por novas mudanças nesta semana. Mayara Mattar, filha de Luis Ricardo, deixou a emissora, além da demissão de outros nomes do jornalismo. Este foi um dos temas do Splash Show desta quarta-feira (19).

Dieguinho explica que essa movimentação do SBT é justamente para cortar gastos, principalmente depois da morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

Depois que as filhas assumiram elas encontraram a emissora em uma situação de muita gente escorada (…) Já conversei com pessoas que me falaram que o SBT era extremamente acomodado

Dieguinho

São demissões esquisitas (…) Tem algumas pessoas ali que eram fundamentais. E essas demissões não fazem muito sentido. Não são demissões que vão resolver o problema da emissora. Está muito estranho

Leão Lobo

Desde que Daniela Beyruti, filha de Silvio, assumiu o controle da emissora, ealtambém trouxe novidades na grade, como a chegada de nomes como Datena e mais recentemente Larissa Alvarenga, ex-Record e CNN.

Para Dieguinho, apesar de uma sucessão de erros, Daniela conseguiu acertar ao propor parcerias para uma nova versão da emissora, como a liberação de estúdios que vão poder ser alocados por outros empresas. "Isso é uma coisa que o Silvio jamais aceitaria. O Silvio não gostava de ser dependente de outros".

