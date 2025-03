Diego Hypolito comemora eliminação de Gracyanne Barbosa no BBB: 'Justiça'

Diego Hypolito fez algumas declarações emocionantes sobre o que aconteceu no Paredão do BBB 25 desta terça-feira (18). Daniele, sua irmã, estava na berlinda, mas quem acabou sendo eliminada foi Gracyanne Barbosa.

O que houve

Em seu comentário sobre a saída de Gracyanne, Diego foi sincero. "Não vou negar que achei a Gra muito nobre, mas queria que ela tivesse saído. A situação não foi só com Diego, foi com a Dani também. Acho que é uma questão até de justiça", disse ele, expressando sua opinião sobre o jogo.

Diego também se mostrou aliviado e feliz com a permanência de sua irmã no jogo. "É satisfatório. É uma sensação meio que... é muito sem explicação. Quando eu vi que não tinha saído a minha irmã — porque eu tava com muito medo... Quando alguém fala sobre alguém que você ama muito, tipo 'é planta, vai sair' e coloca como verdade absoluta... Isso me feriu muito", afirmou ele, revelando o impacto emocional que a pressão externa teve sobre ele.

Vitória também comentou. "Estou tão feliz. É tão... as dores e as delícias de estar no Big Brother. É tanta provação, é tão difícil, mas ao mesmo tempo... é tão gratificante", declarou ela, refletindo sobre as dificuldades e recompensas do programa.