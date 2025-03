De volta ao Brasil, Lexa treina com personal e faz fisioterapia pélvica

Lexa, 30, compartilhou na madrugada de ontem registros de sua rotina de cuidados com a saúde.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo em que aparece se exercitando na academia. "Treino com personal", escreveu na legenda do post, no Instagram.

Em outro registro, ela aparece fazendo fisioterapia pélvica, seguindo as instruções de uma profissional que a acompanha online. "Depois ativação do abdômen com a fisioterapeuta pélvica", legendou a famosa.

Lexa acaba de retornar de uma viagem à África do Sul ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna, 32. Ela e o amado perderam recentemente a filha recém-nascida, Sofia, que teve o parto antecipado por conta de um quadro de pré-eclâmpsia na gestante.