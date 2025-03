Dantinhas: Vilma tem atitude indefensável com Aline no BBB 25

Uma atitude de dona Vilma sobre Aline se tornou assunto entre o público do BBB 25 nesta semana. Este foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Dantinhas.

Na conversa com aliados, Vilma disse que Aline não merece seu filho, Diogo Almeida, com quem a baiana se envolveu no jogo. "Ela não é uma pessoa do bem", disse ela sobre a "nora", reforçando que tentava manter a distância da sister na casa.

Douglas, irmão de Diogo, chegou a defender a mãe após a repercussão negativa da cena. Dantinhas aponta uma certa incoerência na fala de Vilma. "Ela se fazia muito de amiga da Aline", afirmou.

A fala dela coloca a Aline no lugar de objeto. Infelizmente, é o pior cenário que uma mulher pode falar de uma outra mulher, que é objetificar essa mulher.

Dieguinho

Não tem como falar que a Vilma não quis menosprezar Aline, porque ela detesta a Aline e ela estava falando no sentido de menosprezar. Ela coloca Aline como lugar num lugar que ela só serve como namorico, uma coisa rápida. (...) Não tem como defender. Essas falas menosprezam a Aine como mulher.

Dantinhas

