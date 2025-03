'Vagabundo' e 'covarde': por que Gentili rompeu com a família Bolsonaro?

Danilo Gentili chamou Eduardo Bolsonaro de "covarde" por abandonar o cargo de deputado federal para viver nos Estados Unidos, mas essa não é a primeira briga entre os dois.

De aliado a inimigo

A princípio, Danilo Gentili era aliado de Jair Bolsonaro. O comediante defendeu o então deputado numa polêmica com Maria do Rosário (PT), que Bolsonaro disse que só não estupraria porque ela "não merece". Em um show em Curitiba em 2018, Gentili afirmou: "Muita coisa que o Bolsonaro fala eu não concordo. Aquela vez que ele falou para Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada: não concordo com isso. Merece".

Bolsonaro retribuía o comportamento do comediante. Em 2019, após Gentili ser processado e condenado pelas falas sobre Maria do Rosário (depois, a sentença foi revertida), Bolsonaro o apoiou no Twitter e disse se solidarizar com Gentili "ao exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo". Na ocasião, Gentili se disse "muito honrado".

Em 2022, Gentili se tornou alvo de bolsonaristas. Ele foi acusado de apologia à pedofilia no filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola" (2017). Em uma das cenas, um professor tenta abusar de seus alunos e diz: "A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio. É super normal, vocês tem que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada". Após a polêmica, o Ministério da Justiça mudou a classificação do filme, que se tornou impróprio para menores de 18 anos.

O comediante disse ser vítima de censura no governo Bolsonaro. Em retrospectiva no fim de 2022, Gentili acusou Bolsonaro de querer acabar com sua carreira: "Mais um ano sofrendo pressão de mais um governo tentando desgastar a minha imagem e tentando fazer eu perder a minha carreira".

Foi mais um ano sofrendo pressão de mais um governo tentando desgastar a minha imagem e tentando fazer eu perder a minha carreira, porém hoje, mais uma vez, eu assisti muitas das pessoas que pediram a minha cabeça perdendo as delas.



Eu continuo aqui, firme e forte ;) pic.twitter.com/4FdiOj01gE — Danilo Gentili (@DaniloGentili) January 2, 2023

Então, Gentili passou a criticar a família Bolsonaro publicamente. Ainda em 2022, durante a Copa do Mundo, o comediante se revoltou ao ver Eduardo Bolsonaro no Qatar: "Muito bonito hein, mandando os tontos que acreditam em fakes nos WhatsApp tomar chuva e cagar em banheiro químico na frente do quartel enquanto você usa o meu dinheiro e o dinheiro deles pra curtir a Copa no bem bom. Vagabundo. Espero um dia ver você pagar por isso".

O comediante já chamou Eduardo Bolsonaro de "vagabundo" mais de 20 vezes. "Fica somente cagando pelos dedos no tuíter. Não tem uma merda de projeto pra apresentar que justifique o salário que pediu pra gente". Quando bolsonaristas invadiram e depredaram a Praça dos Três Poderes, em janeiro de 2023, Gentili criticou Bolsonaro por estar nos EUA: "O seu papai machão fugiu chorando pros USA igual uma criancinha mimada usando o nosso dinheiro ou ele foi pra Disney entregar pen drives secretos pro Mickey nos ajudar?"