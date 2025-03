Cineasta é preso por golpe envolvendo projeto que teria Bruna Marquezine

Carl Erik Rinsch, 45, foi preso sob acusação de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, em um esquema para roubar cerca de R$ 62 milhões da Netflix.

O que aconteceu

Os recursos seriam investidos na produção de uma série para a plataforma de streaming. Segundo o jornal New York Post, a empresa já havia pago US$ 44 milhões na aquisição dos direitos da obra.

Keanu Reeves, 60, e Bruna Marquezine, 29, chegaram a ser cotados para o elenco do programa, que jamais a chegou a ser produzido. A série em questão se chamaria "White Horse" ("Cavalo Branco", em tradução literal), apesar de também ter tido "Conquest" ("Conquista") como título provisório.

Rinsch gastou o dinheiro em cinco Rolls Royce e uma Ferrari, além de outros artigos de luxo, como roupas e relógios. Não satisfeito, ele investiu boa parte da verba em criptomoedas, gerando uma alta margem de lucros que foram transferidos a uma conta pessoal.

O cineasta se declarou culpado do crime na primeira audiência do caso, ocorrida ontem, e foi liberado mediante pagamento de US$ 100 mil em fiança. Por conta disso, poderá aguardar o julgamento em liberdade.