Chico Barney se revolta com print dele após saída de Gracy: 'É fake news'

A previsão sobre o vencedor do BBB 25 feita tradicionalmente por Chico Barney falhou (mais uma vez). Gracyanne Barbosa foi a escolhida pelo apresentador do Central Splash, e ela acabou deixando o reality na noite de terça-feira (18).

Em 2024, Chico também errou. Ele apostou que Beatriz — a Bia do Brás — sairia como campeã do programa. O resultado foi diferente: Davi Britto levou para casa o prêmio milionário. Bárbara Saryne aproveitou para tirar onda com o "dom" do colunista de Splash.

Assim como Sincerão não muda, previsão não muda também. Previsão de campeão, não tá sabendo? Achei que você teria algo a dizer. Aqui neste programa, em 14 de janeiro, você usou a sua régua para falar que a Gracyanne ia ser campeã. E você disse: pode cobrar

Bárbara Saryne

Chico desconversou, e disse que os prints de seu perfil no X, antigo twitter, são falsos.

Eu não sei do que a senhora está falando. Eu nunca vi essa senhora aí na vida, eu não sei quem é essa senhora [Gracyanne] [...] Eu mal uso o Twitter hoje em dia.

Chico Barney

