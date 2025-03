César Tralli manda recado carinhoso para criança autista que o imitou no JH

César Tralli, 54, enviou uma mensagem afetuosa ao fã João Felipe, 11, que viralizou ao imitar o apresentador na bancada do Jornal Hoje (Globo).

O que aconteceu

O jornalista agradeceu o carinho do garoto e afirmou ter gostado muito da imitação. "E aí, João Felipe, como você está? Tudo bem? Estou aqui no estúdio do 'Jornal Hoje', estou agradecendo todo o seu carinho. Eu vi seu vídeo, você me imitando aqui no 'JH'. Muito legal, parabéns, viu? Um abraço grande para você e toda a sua família! Fica em paz, Deus te abençoe sempre! Com muita saúde e muito amor no coração. Você sabe, estamos sempre juntos aqui."

Um vídeo publicado no TikTok mostra a reação efusiva de João Felipe ao receber o feedback de Tralli. "João! Olha aqui quem mandou recado pra ti: o César Tralli", diz a mãe dele ao menino, que grita de euforia diante da novidade.

O garoto, que tem autismo, cresceu assistindo ao Jornal Hoje com o avô, hoje já falecido. Ele foi autista não-verbal até os 5 anos de idade e pôde desenvolver a fala por meio de tratamentos que recebeu ao longo da infância.