Casarão de Egídio em 'Renascer' está à venda por R$ 1,8 milhão

Cenário das gravações da novela "Renascer" (Globo), a fazenda histórica é localizada em Itaboraí, no Rio.

O que aconteceu

O casarão do século XVIII, conhecida como Fazenda Cabuçu, foi colocada à venda por R$ 1,8 milhão. No site em que foi anunciada, o local é descrito como uma propriedade de 51 hectares, com uma casa de 1.300 metros quadrados.

Localizada a 30 minutos de Niterói, o local ainda conta com um lago e duas represas. De acordo com o anúncio, a propriedade conta com 11 quartos, sendo uma suíte, três salas, duas cozinhas e dois banheiros. Na parte externa, ela ainda possui uma piscina, um campo de futebol, curral, galinheiro, chiqueiro, estrumeiras e pastos.

No remake de 'Renascer', a propriedade foi cenário do núcleo de Egídio (Vladmir Brichta). O casarão era a moradia de Coronel Firmino (Enrique Diaz), rival de José Inocêncio (Marcos Palmeiras) e pai do vilão.

Casarão de 'Renascer' é colocado à venda Imagem: Reprodução/OLX

