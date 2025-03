Lua de mel na França e mais: como será casamento de viúvo de Gilberto Braga

Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, está com o casamento marcado. Saiba mais detalhes sobre a cerimônia.

O que aconteceu

Edgar Moura Brasil se casará em 5 de abril com Christian Vieira. De acordo com o jornal Extra, a cerimônia será realizada no apartamento em que vivia com Gilberto Braga, no Arpoador, na Zona Sul do Rio, e contará com a presença de 120 convidados.

O viúvo do autor de "Vale Tudo" contou sobre a despedida de solteiro antes do casamento. Em seu Instagram, indicou que estão aproveitando a despedida em Nova York, nos Estados Unidos.

O casal aproveitará a lua de mel na França. Após o casório, os dois viajarão para a região da Provença, que faz fronteira com a Itália.

Edgar Moura Brasil e Christian Vieira vão doar o mesmo valor dos presentes recebidos para o Retiro dos Artistas. A informação foi divulgada pela colunista Lu Lacerda, da Veja Rio.