Bruce Willis faz 70 anos: veja principais sucessos com o astro e onde assistir

O ator Bruce Willis está completando 70 anos nesta quarta-feira, 19. Conhecido por seu trabalho em filmes de ação e de ficção científica, o artista ficou marcado por seu papel como John McClane na franquia Duro de Matar. Ao longo de sua carreira, trabalhou com diretores como Quentin Tarantino, M. Night Shyamalan, Terry Gilliam e Michael Bay.

Nos últimos anos, no entanto, ele se afastou do mundo do cinema para cuidar da própria saúde. Willis está longe dos holofotes desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.

O seu último grande projeto no cinema foi Vidro em 2019, último filme da trilogia de super-heróis de M. Night Shyamalan. Antes de se aposentar, no entanto, o ator fez uma série de filmes de qualidade duvidosa que não foram lançados no cinema, sendo distribuídos somente em DVDs e Blu-rays.

Apesar disso, Willis continua sendo um dos maiores atores de Hollywood das últimas décadas, e marcou os anos 1980 e 1990 como poucos. Nesta quarta-feira, 19, o Megapix vai exibir uma homenagem com três longas estrelados pelo ator. A partir das 19h25, vão ao ar Contra Ataque, Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos e Vingança Fatal.

Para celebrar o legado de Bruce Willis, o Estadão revisitou a carreira do ator e separou os seus principais sucessos, apontando onde cada um deles pode ser assistido. Confira:

‘A Gata e o Rato’

O primeiro grande sucesso de Bruce Willis, a série da emissora norte-americana ABC foi o primeiro trabalho do ator como protagonista. Na produção, Willis é um detetive particular que soluciona casos criminais ao lado de sua parceira, a ex-modelo Maddie Hayes (Cybill Shepherd).

Misturando comédia, drama e mistério, o seriado durou cinco temporadas - entre 1985 e 1989 - e se tornou um clássico do gênero de detetive. No Brasil, foi transmitido pela Rede Globo. Atualmente, a produção pode ser encontrada no sistema de streaming Oldflix.

A saga ‘Duro de Matar’

Foi em 1988, no entanto, que Willis se tornou um verdadeiro astro de Hollywood. O ator protagonizou o filme de ação Duro de Matar, em que interpretou o policial durão John McClane. No longa, cabe ao detetive impedir um grupo de terroristas alemães de roubar uma grande fortuna e machucar inocentes.

Além de catapultar o ator ao estrelato, o longa também permitiu que Willis retornasse ao papel de McClane em outras quatro ocasiões. Além do original, o ator repetiu a dose em Duro de Matar 2, de 1990, Duro de Matar - A Vingança, de 1995, Die Hard 4.0 - Viver ou Morrer, de 2007, e Die Hard - Nunca É Bom Dia para Morrer, de 2013. Todos os longas da franquia estão disponíveis no Disney+.

‘Pulp Fiction: Tempo de Violência’

Já estabelecido como um astro de Hollywood, o próximo grande movimento da carreira de Willis foi estrelar no filme de um diretor promissor, mas que ainda não havia se firmado como um grande nome da indústria - Quentin Tarantino. Apesar do risco, a aposta deu certo. O filme se tornou um sucesso de crítica em 1994 e, anos mais tardes, adquiriu o status de "cult".

No longa, Willis interpreta o pugilista Butch Coolidge. Após vencer uma luta que deveria ter sido manipulada e perdida, o homem foge do chefão do crime que o convenceu a manipular o resultado. A perda de um importante objeto, no entanto, faz com que o pugilista se envolva em um emaranhado de crimes e conspirações. O filme está disponível na Netflix e no Mercado Play.

‘Os Doze Macacos’

Um ano depois, em 1995, mais uma aposta de Willis. Dessa vez, o ator protagonizou o longa de ficção científica do diretor Terry Gilliam, Doze Macacos. Apesar de não alcançar o mesmo sucesso de Pulp Fiction, a trama sobre viagem no tempo foi bem recebida pelo público e pela crítica. Anos mais tardes, o longa também adquiriria o status de "cult".

Na história, Bruce Willis interpreta um viajante do tempo cujo objetivo é impedir a disseminação e contaminação de um vírus mortal que dizimou a vida na Terra em 1996. Willis, então, é enviado do futuro para a década de 1990 para descobrir a origem do vírus. O longa está disponível para aluguel digital na Apple TV+, no Prime Video e na Claro Video.

‘O Quinto Elemento’

Em 1997, Willis mais uma vez se aventurou no gênero da ficção científica. Dessa vez, protagonizou o longa O Quinto Elemento de Luc Besson. Apesar de algumas críticas negativas, a produção francesa foi bastante elogiada pela imprensa e se tornou, à época, a maior bilheteria de um filme europeu nos Estados Unidos.

Na trama, Willis é Korben Dallas, um taxista e veterano de guerra aposentado. Por coincidência do destino, cabe a ele proteger uma mulher criada em laboratório que pode ser a salvação da humanidade contra uma terrível ameaça vinda de outra dimensão. No momento, o longa não está disponível no Brasil.

‘Armageddon’

Em 1998, Bruce Willis protagonizou o longa Armaggedon, de Michael Bay. Apesar de não ter recebido críticas tão positivas da imprensa, o filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, sendo o longa mais assistido do ano de 1998 nas salas de cinema. Mais uma vez, a combinação de ação, ficção científica e Bruce Willis se provaram lucrativas.

Na trama, um grupo de trabalhadores de uma plataforma de petróleo são convocados para uma missão espacial que irá definir o destino da Terra. Com um gigantesco meteoro vindo em direção ao planeta, cabe aos astronautas improvisados destruírem o corpo celeste e salvar o destino da humanidade. O longa está disponível no Disney+.

‘O Sexto Sentido’

O maior sucesso da carreira de Willis, no entanto, ocorreu em 1999 com O Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan. O longa foi um sucesso de crítica e público, sendo indicado para seis Oscar e sendo a segunda maior bilheteria do ano em que foi lançado.

Na trama, Willis interpreta o psicólogo infantil Malcolm Crowe. Ao tratar um garoto de oito anos que diz "ver pessoas mortas", o profissional percebe que há coisas muito mais sinistras e misteriosas do que um simples trauma por trás da história do menino. O longa está disponível no Disney+.

‘Corpo Fechado’ e ‘Vidro’

Repetindo sua colaboração com M. Night Shyamalan, Bruce Willis estrelou o longa Corpo Fechado em 2000. No suspense, o ator interpreta um sobrevivente de um acidente de trem que passa a acreditar que é um ser com super poderes.

Uma subversão no gênero de super-heróis, o longa ganhou outras duas sequências - Fragmentado, de 2016, e Vidro, de 2019. Willis, no entanto, só está presente no último filme, reprisando o papel de David Dunn. A trilogia está disponível no Disney+.

‘Friends’

Apesar do sucesso como astro de ação e de ficção científica, Bruce Willis se arriscou na comédia na sexta temporada da série Friends, em 2000. Na trama, o ator interpretou um interesse amoroso de Rachel (Jennifer Aniston) e pai da namorada de Ross (David Schwimmer).

A participação de Willis, que só durou alguns episódios, é considerada uma das melhores adições da série. Por sua atuação, Bruce faturou o Emmy de Melhor Participação Especial em Série. As dez temporadas de Friends estão disponíveis na Max.