Brasileira tieta Alex Turner em Londres e aparência do cantor chama atenção

A jornalista maranhense Giovana Kury chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto com Alex Turner, 39, vocalista do Arctic Monkeys.

O que aconteceu

Giovana vive em Londres e estava a caminho da casa de um amigo quando se deparou com o cantor. Emocionada, ela pediu para registrar o encontro e publicou o clique em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). "Gente, eu estava andando de bike e...", escreveu ela, na legenda da publicação.

A jovem se emocionou tanto que chegou a tremer diante do vocalista da banda Arctic Monkeys. "Estou tremendo. Eu estava andando de bicicleta e ele estava andando casualmente na rua com uma sacola. Eu pensei: não pode ser. Vi de novo e era ele", contou ela ao jornal O Dia.

Nas redes sociais, muita gente estranhou o fato de Turner aparentar bem mais idade do que tem. "Meu mano Alex Turner tá só o pó da rabiola, mané. O cara tem só 39 anos. Eu falaria que é cachaça e droga, mas na real ele só é britânico mesmo. Tem alguma coisa no ar desse país que não faz bem pra rapaziada de lá...", comentou um usuário do X. "O Alex Turner tal qual o Juscelino [Kubitschek], metendo 50 anos em cinco e provando para todos que ele realmente é britânico", ironizou outro.