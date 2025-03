BBB 25: O erro de Gracyanne Barbosa que ninguém vai perdoar

Quase que a Gracyanne Barbosa não foi eliminada no paredão da última terça-feira no BBB 25. Que sufoco para as bailarinas, cuja torcida precisou se desdobrar para dar conta de tirar uma participante supostamente cancelada.

Era grande a rejeição da influencer fitness desde os primeiros desdobramentos do programa. No começo, muitos elogios pelo seu estilo cordial, educado e até fofo. Depois vieram os incômodos.

Primeiro com os supostos benefícios, como a xepa turbinada com frango e ovo, além do tempo excessivo que passava na academia, seu habitat natural. E depois com um comportamento errático com pessoas que confiavam nela, sobretudo os Hypólito e em certa medida também com Vitória Strada.

Mas o erro imperdoável de Gracyanne Barbosa não foi a subtração dos ovos dos outros, ninguém se importa com isso. Ela vacilou quando não ofereceu um entretenimento de alta performance para uma audiência sedenta. Se tivesse se dedicado a isso como se dedica no supino?

Fato é que a rejeição sempre vai existir, mesmo que você seja um favorito das torcidas. Qualquer pessoa que se destaca acaba promovendo uma polarização na opinião pública. Daí a necessidade de criar um cenário onde exista também gente a seu favor.

Isso nunca aparece pela omissão ou com conversinhas dentro do quarto. Gracyanne errou ao tratar o BBB como suas aparições públicas anteriores: tratou com um esmero protocolar, para não deixar brecha para desconfortos, já que é muito bem treinada para lidar com a mídia. Faltou se soltar mais.

É uma pena. Até que foi uma personagem interessante nessa temporada tão desinteressante, mas não o suficiente para comover mais gente a seu favor. Acontece.

