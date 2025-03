'BBB 25': Michel Teló vai animar o reality com modão sertanejo

Nesta sexta-feira, 21, os participantes do BBB 25 terão Michel Teló como atração principal da festa da semana. O cantor, que esteve dentro da casa pela última vez no BBB 13 e já se apresentou nas finais das edições 15 e 17, retorna para um show especial ao vivo.

A festa terá o amor como tema, tanto na decoração e no repertório. Teló promete levar sucessos como Ei, Psiu! Beijo Me Liga, Saudade da Minha Terra e Fugidinha, além de clássicos da música sertaneja.

"Estou feliz demais! Realmente é uma chance de levar alegria para a galera que está há tantos dias na casa, no meu caso, com um pouco de moda sertaneja. É sempre muito emocionante levar um olhar diferente para quem está confinado", comenta o cantor.

A ambientação da festa inclui uma pista de dança em formato de coração, balanço decorado, balões espalhados pelo gramado e lambe-lambes com frases românticas. Para interação entre os brothers, a produção preparou uma grande mesa no estilo jantar em família e uma cabine de fotos automáticas.

Teló destaca a importância do setlist para a ocasião. "A primeira vez que fui ao BBB, estava no começo da carreira solo. Depois, voltei no auge com Ai, Se Eu Te Pego e Fugidinha, músicas que impulsionaram minha carreira. Agora, quero trazer um repertório com meus grandes sucessos e um resgate da música sertaneja para eles curtirem. Tenho certeza de que vai ser uma noite muito especial para mim e para eles", afirma.