'BBB 25': Gracyanne vê postagens com apoio de Belo e afirma que 'ele é um homem incrível'

Gracyanne Barbosa reagiu ao apoio de Belo, seu ex-marido, durante o Bate-Papo BBB nesta terça-feira, 18, após sua eliminação do BBB 25. A ex-sister viu algumas das mensagens de torcida que o cantor realizou enquanto ela estava confinada, e elogiou: "Ele é incrível".

Entrevistada por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, a musa fitness viu um stories do Instagram de Belo, em que se lia: "O que ela está vivendo agora, dentro do BBB, é um turbilhão emocional. Reviver traumas não é fácil, Então, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido entre nós, eu só peço respeito".

"Sei que, no fundo, o Brasil vai enxergar a mulher batalhadora que eu conheci,- aquela que nunca abaixou a cabeça, mas que também tem suas cicatrizes", completou a mensagem.

"Eu falei que a minha régua é bem alta", respondeu Gracyanne, emocionada com o texto.

Além do ex-marido, ela ganhou uma homenagem em vídeo feita pela irmã, Giovanna, que também participou do programa e foi eliminada. "Te amo muito, Gi", finalizou Gracyanne.