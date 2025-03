'BBB 25': Delma toma decisão sobre Pegar ou Guardar; assista

Na manhã desta quarta-feira, 19, Delma conversou com os colegas na área externa da casa do BBB 25 sobre ter sido escolhida por Gracyanne Barbosa para participar da dinâmica "Pegar ou Guardar".

A participante reforçou que não pretende desperdiçar a oportunidade: "Eu não vou jogar fora o que ela [Gracyanne] me deu. Estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar".

Ao longo da conversa, Delma recebeu apoio dos brothers. João Pedro e Vitória Strada incentivaram a sister a não se sentir pressionada. "Não fique acanhada não", afirmou João. Daniele Hypolito também demonstrou apoio: "Se seu sonho é dar uma vida melhor para eles [seus netos], então entra lá e já pensa neles". A ginasta ainda tranquilizou Delma sobre o impacto da decisão: "E se for coisa de sortear, se pegar algum de nós aqui, fica tranquila".

A dinâmica "Pegar ou Guardar" foi explicada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. O escolhido pelo eliminado tem a chance de ganhar R$ 90 mil, mas, caso aceite o prêmio, precisa colocar toda a casa no Tá Com Nada, exceto ele e mais dois participantes, que permanecem no Vip.