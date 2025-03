BBB: Áudio de Tadeu Schmidt falha e fica mudo em discurso de eliminação

Uma falha aconteceu durante o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt no nono Paredão do BBB 25 (Globo), que eliminou Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

Enquanto o apresentador discursava para os brothers, o microfone ficou mudo. Tadeu falava, mas os participantes não ouviam.

Imediatamente, eles avisaram ao apresentador. Os brothers avisaram que estava sem áudio e não ouviam nada.

A falha durou cerca de 1 minuto. Logo após a falha, Tadeu ainda chegou a falar com eles, mas eles seguiram sem ouvir nada.

Quando o áudio voltou para a casa, o apresentador reiniciou o discurso de onde ele havia parado.

