Apresentadores sugerem reencontro de Belo e Gracyanne no Domingão

Apresentadores do Bate-Papo BBB (Globoplay), Gil e Ceci Ribeiro brincaram e sugeriram um possível reencontro de Belo e Gracyanne no palco do Domingão com Huck (Globo) que será exibido no próximo domingo.

O que aconteceu

Ao se despedir da eliminada da semana, Ceci Ribeiro contou a Gracyanne a sua agenda de compromissos e comentou. "Domingo tem batalha do Lip Sync com Belo no Domingão, mas não sei onde a Gracyanne vai estar. Espero muito que ela esteja lá."

Gracyanne se mostrou surpresa e riu com a afirmação.

Em outro momento, ainda no meio do Bate-Papo, os dois citaram o próximo Domingão, mas sem citar Belo. Gracyanne viu o vídeo da participação de Diogo Almeida no programa e Ceci comentou. "O Domingão promete, o próximo que vem, não percam. Acho que você tá lá."

Gil riu da colega. "Essa minha amiga é terrível."

No último domingo, ex-BBB's participaram do Domingão com Huck. Camilla, Thamiris e Diogo Almeida estiveram presentes no palco da atração.

