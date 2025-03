Após perder 35kg, Gaby Amarantos diz: 'Tinha o sonho de estar nesse corpo'

Após perder 35kg, Gaby Amarantos, 46, falou sobre o corpo em entrevista a Glamour Brasil.

O que aconteceu

A cantora conta que repensou seus hábitos ao receber um diagnóstico de pré-diabetes. "Recebi um diagnóstico há mais de dois anos de pré-diabetes. Esse quadro é familiar, tanto por parte de pai quanto de mãe. Perdi há dois meses uma tia materna para essa comorbidade, então ela bateu na minha porta, mas eu não abri. Falei: 'Caramba, preciso de uma mudança radical, porque não vou deixar essa doença me pegar'. Levei a sério e investi na minha saúde".

Ela revelou detalhes do tratamento. "Foi um longo tempo trabalhando. Já tomei esses remédios da moda e tive vários efeitos rebote. Meu tratamento não foi acessível nem fácil, mas me deu a oportunidade de acompanhar outras pessoas na internet que faziam dieta com pouco dinheiro. Não é um processo fácil; eu já estive do outro lado, é difícil engatar nessa e continuar, por isso, é importante ter quem te apoie, que te estimule, que te chamem para caminhar ao invés de beber. Ter pessoas que realmente vão te ajudar no processo".

Gaby sempre sonhou em ter o corpo que tem hoje em dia. "Eu tinha um sonho de estar com esse corpo, nunca fui uma mulher magra. Já estou em um peso que é bom, ideal para mim, mas eu sou um mulherão brasileiro, tenho muita bunda, coxa grossa, quadril largo, peito grande, isso é uma coisa da minha família, da minha genética. Então, mesmo que eu emagreça, continuo gostosona".

As mudanças lhe deram mais disposição. "Estou feliz com as minhas medidas e, acima de tudo, não sinto mais dores no joelho e na lombar. Sinto vontade de correr, vontade de viver, de cantar. Essa leveza nos dá um gás! Realmente a autoestima fica lá em cima, porque você começa a perceber o mundo com outros olhos e cores".