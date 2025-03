Após eliminação de Gracyanne, Quarto Fantástico é fechado no BBB 25

O BBB 25 teve um de seus cômodos fechados nesta manhã, um dia após a eliminação de Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

Com um participante a menos e o quarto Nordeste completamente vazio, a produção anunciou o fechamento do quarto Fantástico. "Atenção, o Quarto Fantástico será fechado para sempre", anunciou a voz.

Os moradores deste cômodo reagiram com alegria e logo correram para escolher em quais camas dormiriam no novo quarto. Enquanto buscavam seus pertences, eles ainda agradeceram por todos os momentos vividos no quarto do andar superior.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas